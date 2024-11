Serie C, Lescano nel recupero decide Trapani-Cavese

La rete dell'argentino vale tantissimo per i granata

È ancora Facundo Lescano l’uomo della salvezza per il Trapani. Nella quattordicesima giornata del campionato di Serie C, girone C, i granata ospitano la Cavese guidata da Vincenzo Maiuri.

Allo stadio Provinciale, i padroni di casa sono in cerca di riscatto, con la posizione di mister Aronica in bilico per i deludenti risultati delle ultime settimane. La gara resta in pieno equilibrio e con le porte inviolate fino al primo minuto di recupero oltre il 90′.

Lescano, infatti, prende il Trapani sulle spalle e segna il gol vittoria, mandando i suoi a 21 lunghezze in classifica. Una rete che vale tantissimo per i siciliani, sia in termini di punti utili in graduatoria, sia in termini di risposta in campo per tutta la squadra dopo le due sconfitte consecutive.

Foto in evidenza dalla pagina Facebook del FC Trapani 1905.