Trapani, la leggenda del basket Ciccio Mannella in lista con Tranchida

Una candidatura che riporta la mente agli anni d'oro della pallacanestro granata

TRAPANI – Il nome è di quelli che solleticano i ricordi dei trapanesi innamorati del basket. Francesco, ‘Ciccio’, Mannella torna sul parquet: non nel vecchio Palagranata, tempio del basket trapanese, ma nella politica. L’indimenticato play-maker tascabile della Pallacanestro Trapani, prima squadra siciliana a calcare i parquet di Serie A1 nella stagione ’91/’92, è in lizza per un posto in consiglio comunale alle Amministrative del 28 e 29 maggio.

Mannella con Tranchida

Mannella si schiera con il sindaco uscente, Giacomo Tranchida. Toscano d’origine, ma trapanese d’adozione, Mannella ha anche un passato da assessore allo Sport del Comune di Trapani e ora ritenta la strada della politica scegliendo una delle dieci liste presentate dal sindaco uscente, ‘Noi trapanesi con Tranchida’, animata dall’assessore alle Partecipate Ninni Romano.

Gli anni d’oro della Pallacanestro Trapani

Al nome di Mannella sono legati gli anni più belli della Pallacanestro Trapani. Per lui una lunga parentesi di dieci anni in maglia granata, con la promozione nella massima serie nella società guidata da Vincenzo Garraffa. Erano gli anni dei colossi Messaggero Roma, Benetton Treviso, Scavolini Pesaro e Knorr Bologna, ma il Sud rispondeva con la Phonola Caserta campione d’Italia e con la matricola terribile Trapani. La domenica al Palagranata era un rito per i trapanesi, in coda davanti a palazzetto dello sport già diverse ore prima del match.

Il Palagranata

Nei 40 minuti di gara l’impianto diventava una bolgia e in campo Mannella e compagni, guidati da Giancarlo Sacco, portarono a termine più di un miracolo con vittorie storiche contro Roma, Pesaro e Caserta. Quelle fotografie ora torneranno alla mente dei trapanesi che vedranno quel numero 12 nei fac-simile elettorali di Mannella, al di là degli schieramenti perché i ricordi non hanno colore politico.

S.C.