Trapani, due agenti penitenziari aggrediti in carcere

La denuncia del Sappe

TRAPANI – Seconda aggressione di un agente penitenziario, in due giorni, nel carcere Pietro Cerulli di Trapani. Lo denuncia il segretario provinciale del sindacato Sinappe Rocco Parrinello. “L’aumento degli episodi violenti mette a rischio non solo la sicurezza degli operatori, ma anche l’intero sistema penitenziario – dice il segretario -. Il primo episodio si è verificato domenica scorsa, quando un detenuto con l’intento di scatenare una rissa ai passeggi ha sottratto le chiavi ad un agente in servizio causandogli un trauma al polso”.

“L’altra – prosegue il sindacalista -, ieri, quando presso il reparto Adriatico, un detenuto con problemi psichiatrici, dopo continue minacce, ha aggredito un agente in servizio. Per entrambi gli episodi è stato necessario il trasporto dei feriti al pronto soccorso”. Il sindacato Sinappe si augura che si possano adottare misure concrete e tempestive per tutelare il lavoro della polizia penitenziaria e ha sollecitato l’introduzione di strumenti di difesa come il taser.