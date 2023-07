Incendi a Trapani, il sindaco di Calatafimi: “Chiamate i parenti per le evacuazioni”

La Prefettura ha attivato il Centro coordinamento soccorsi

Situazione critica sul fronte incendi anche a Trapani. La Prefettura ha attivato il Centro coordinamento soccorsi per far fronte all’emergenza in tutta la provincia. Varie zone della Sicilia sono nella morsa del fuoco.

I carabinieri, insieme a vigili del fuoco, aeronautica e altre forze di polizia sono impegnati per mettere in sicurezza i cittadini nelle aree interessate dalle fiamme. Evacuata la spiaggia di Calampiso, chiusa la A29 in entrambi i sensi per incendio all’altezza della galleria Segesta. Fiamme anche ad Erice. Nella zona del demanio San Matteo impegnati i carabinieri delle Stazioni di Erice, San Vito, Buseto Palizzolo e i carabinieri del Radiomobile di Trapani e Alcamo.

Il disperato appello del sindaco

“Chi ha parenti che possono dormire in quelle zone, li chiami per telefono e li svegli per evacuare”. Si è affidato ai social il sindaco di Calatafimi-Segesta Francesco Gruppuso per diramare la notte scorsa il messaggio d’allerta dopo la decisione di evacuare le aree a ridosso del fuoco che avanzava in divese zone del comune del Trapanese. Le contrade colpite sono Giacaudo, Conche, Mango Kaggera, Pispisa, Segesta, Rocche, Scorciagatto. “Con la protezione civile siamo in giro in tutte le contrade – ha scritto il sindaco – non ci sono vigili del fuoco disponibili perché impegnati ovunque in tutta la provincia”.