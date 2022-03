Trapani, estorsioni in busta paga: sindacalista condannata NOMI

Nunzia Bivona era stata coinvolta nell'operazione "A shot of money"

La sindacalista palermitana della UilTucs, Nunzia Bivona, di cinquant’anni, coinvolta nell’operazione dalla Guardia di finanza “A shot of money”, relativa a estorsioni in busta paga che sarebbero state commesse, fino all’inizio del 2019, in danno di diversi dipendenti del supermercato Conad di Trapani, quando questo era gestito dalla società «L’Arcipelago», è stata condannata a due anni e dieci mesi di reclusione (pena sospesa) dal gup presso il tribunale di Trapani, Massimo Corleo, . Bivona è stata condannata anche a mille euro di multa e al pagamento del risarcimento danni in favore delle parti civili con somme da quantificare davanti al giudice civile.

“Complice degli amministratori della società”

Per il giudice la donna è stata complice degli amministratori della società commerciale, Gianluca Amato, 48 anni, Salvatore Vitale, 42 anni, entrambi di Carini (Pa), rispettivamente presidente del cda e consigliere delegato de "L'Arcipelago». I due sono stati rinviati a giudizio assieme ad Antonino Bignardelli, 53 anni, di San Vito Lo Capo, della Cildi, Massimo Leonardi, 47 anni, catanese, e Romina Fiore, 39 anni, palermitana, responsabili all'epoca dei fatti del Conad di Trapani. Tutti sono accusati di estorsione in concorso. Amato e Vitale anche di riciclaggio.