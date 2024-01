Si sta cercando di accertare cosa è accaduto

TRAPANI – A causa di un un guasto, che è in corso di accertamento, nei pozzi di Bresciana oggi è stato interrotto il servizio idrico a Trapani nuova. “Nei serbatoi di San Giovannello – spiega l’amministrazione comunale – non sono stati raggiunti i livelli sufficienti per aprire le prese ed erogare il regolare servizio”.