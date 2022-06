L’accendino e la bombola del gas: minaccia la madre, arrestato

In manette un ventenne

Minaccia di far saltare in aria la casa della madre che si rifiuta di dargli il denaro per acquistare la droga. É finito in manette un 20enne tossicodipendente che ha spedito alla madre una foto con una bombola di gas e un accendino, per dare forza alla sua richiesta di soldi per procurasi lo stupefacente.

L’allarme e l’intervento della polizia

Pronto l’intervento degli agenti della squadra mobile di Trapani, che allertati dalla donna, hanno arrestato il giovane con l’accusa di tentata estorsione.