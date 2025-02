Trapani, è morto l’ex deputato nazionale Vincenzo Miceli

È scomparso all'età di 85 anni

TRAPANI – La comunità trapanese piange la perdita dell’Onorevole Vincenzo Miceli. Eletto deputato col Pci per due legislature nel collegio di Palermo-Trapani. Vice presidente nazionale ENPACL (Ente Nazionale Previdenza e assistenza consulenti del lavoro) dal 1991 al 1999.

“Ha sempre messo al primo posto gli interessi dei cittadini – si legge in una nota inviata alla stampa -, lavorando con instancabile impegno per costruire una società più giusta, libera e prospera, diventando a Roma e nelle sale ministeriali riferimento per le politiche pensionistiche ed assistenziali per tutte le casse previdenziali, portandolo il 30 maggio 2005 a ricevere l’oscar capitolino, cioè il Premio simpatia come personaggio distintosi per cultura, impegno nella solidarietà ed a favore dell’ambiente”