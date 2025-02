Trapani, addio all’ex assessore comunale Ninni Romano

Mercoledì i funerali

TRAPANI – Scomparso l’ex assessore del Comune di Trapani Ninni Romano. “Il Comune di Trapani, in tutte le sue componenti politiche ed amministrative, esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Ninni Romano, già assessore comunale ed apprezzato professionista della nostra città”, si legge in una nota.

Mercoledì i funerali

La giunta municipale, il consiglio comunale, i dipendenti dell’ente e la cittadinanza trapanese “si uniscono alla famiglia ed agli amici in questo momento di grande dolore”. I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 12 febbraio, alle 16, presso il Santuario di Maria Santissima Annunziata di Trapani.

