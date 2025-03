Trapani Shark in testa alla Serie A, Antonini: “Non è più un sogno”

Parla il patron granata

TRAPANI – La Trapani Shark vince lo scontro diretto casalingo con Brescia e vola in testa alla Serie A di basket, entrando nella storia. Non era mai accaduto ad una squadra siciliana di essere da sola in vetta al massimo campionato. Valerio Antonini, patron dei granata, è raggiante: “Non è più un sogno – scrive su X -. Oramai stiamo dimostrando con i fatti che siamo meritatamente primi”.

“Oggi una partita memorabile, contro un avversario fortissimo, con la dirigenza bresciana a cui sono molto affezionato, e nonostante l’impressionante dato di 40 tiri liberi a 18 contro, riusciamo a vincere. Mi sono messo a piangere come un bambino, forse perché ho accumulato la tensione di queste ultime giornate in cui pochi ma rumorosi delinquenti hanno tentato di infangare il mio nome”.

E alla fine del match vittorioso contro Brescia anche il ringraziamento ai giocatori e allo staff tecnico, “nessuno escluso – conclude -, grazie a tutti quelli che insieme a noi hanno reso possibile questo giorno storico per la città”.

