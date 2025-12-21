S'indaga per comprendere le ragioni della morte

TRAPANI – Un uomo è stato trovato morto nella tarda serata di ieri a Trapani. Il corpo, riverso a terra in una pozza di sangue, è stato rinvenuto poco prima della mezzanotte nelle vicinanze del Pala Shark. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per accertare le cause del decesso.

Secondo le prime indiscrezioni potrebbe trattarsi di un uomo senza fissa dimora. Restano da chiarire le circostanze della morte. Non è ancora noto se si tratti di cause naturali, di una caduta o di un episodio violento.

