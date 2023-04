Trasporti, “operazione verità” sull’Ast: parla Castiglione VIDEO

La poltrona del presidente scricchiola, Schifani pronto a revocare il cda

1' DI LETTURA

Si giustifica e contrattacca il presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ast Santo Castiglione riconfermato lo scorso gennaio dal governatore Renato Schifani, che si dice pronto ad azzerare l’intero Cda. “Siamo riusciti a diminuire il debito – chiarisce Castiglione a LiveSicilia – e a pagare i lavoratori tutti i mesi, non abbiamo avuto un giorno di sciopero. Abbiamo messo lavoro, passione, impegno. Il problema non è il bilancio”.

L’unica cosa che il presidente del Cda dell’Ast si rimprovera è “aver ritardato il bilancio – dice – fatto per la prima volta all’interno dell’Ast a causa della carenza di organico. Avevo già fissato per il prossimo 19 aprile il Consiglio di amministrazione per presentare l’approvazione di bilancio. Poi il colpo di scena …”.