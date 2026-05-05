La sentenza del gup del tribunale di Catania

CATANIA – Il Gup di Catania, Maria Ivana Cardillo, ha condannato Rafaelo Beqaj a quattro anni di reclusione per l’omicidio stradale di Daniele Cantale Garano, il 16enne travolto ad Acireale il 18 dicembre 2022 dall’autovettura di grossa cilindrata guidata dall’imputato che, procedendo controsenso, investì la vittima che era su un motorino che procedeva sulla propria corsia di marcia.

L’imputato aveva cercato di accedere al patteggiamento, per una pena di tre anni, ma la richiesta era stata rigettata dal gip di Catania. A conclusione del processo abbreviato è stato condanna a sei anni di reclusione per omicidio stradale aggravato, con pena ridotta di un terzo per la scelta del rito.

Il Gup ha anche disposto la revoca della patente di guida del Beqaj, difeso dall’avvocato Giovanni Avila, e la condanna al risarcimento dei danni e al pagamento di provvisionali di vario importo a favore delle parti civili: i genitori, il fratello, la nonna e gli zii di Daniele, assistiti dagli avvocati Giuseppe Lo Faro, Micaela Menzella, Rino Licata e Tiziana Leonardi. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro i prossimi 60 giorni.