L'incidente era avvenuto lo scorso 14 dicembre

GIARRE – Non ce l’ha fatta il 46enne che, lo scorso 14 dicembre era stato investito da un’auto lungo via Trieste. La vittima è Mario Giovanni Spina che si trovava ricoverato dal Garibaldi centro di Catania. Purtroppo non ha resistito alle ferite riportate nell’impatto.

Le sue condizioni era apparse gravi. Nelle scorse ore, l’amara notizia. La vittima aveva riportato diversi politraumi ed un forte ematoma alla testa.