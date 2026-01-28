Tre corpi senza vita rinvenuti nel Messinese, indagano i carabinieri

Ferite da colpi d'arma da fuoco

MESSINA – Drammatica scoperta nella giornata di oggi a Montagnareale, nel Messinese, dove in una zona periferica del comune sono stati rinvenuti i corpi senza vita di tre persone. Dai primi riscontri, le vittime presenterebbero ferite compatibili con colpi d’arma da fuoco.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni passanti che, imbattutisi nei cadaveri, hanno immediatamente avvisato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno delimitato l’area per consentire i rilievi della sezione scientifica, impegnata nella raccolta di elementi utili alle indagini.

La Procura è stata informata ed è al lavoro per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono stati resi noti dettagli sull’identità delle vittime né sulle circostanze che hanno portato alla loro morte.

Nessuna ipotesi viene esclusa. Gli investigatori stanno valutando ogni pista e saranno determinanti gli esami balistici, l’eventuale acquisizione di testimonianze e la verifica delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

La notizia ha profondamente scosso la comunità locale, mentre le forze dell’ordine proseguono le attività investigative per fare piena luce su quanto accaduto.

Le tre vittime sono state identificate, ma non sono state diffuse le generalità. Le date di nascita sarebbero 1942, 1982 e 2000.