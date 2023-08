Il Palermo contro il Trento dell’ex Tedino, ultimo test del ritiro

Dopo l'amichevole Corini inizierà a preparare il primo impegno ufficiale dei suoi contro il Cagliari

Il Palermo, nel pomeriggio odierno a partire dalle ore 16:30, affronterà il Trento guidato dall’ex allenatore rosanero Bruno Tedino. Il club del capoluogo siciliano terminerà così il ritiro estivo precampionato iniziato il 9 luglio in Trentino Alto Adige, con un pre-ritiro svolto a Veronello a partire dal 5 luglio. Quasi un mese di preparazione atletica e tattica per iniziare al meglio la prossima stagione di Serie B.

I siciliani non si sono mai nascosti e l’obiettivo dichiarato per la stagione sportiva 2023/2024 è quello della promozione in Serie A. Contro il Trento si chiude la fase di preparazione precampionato che ha gettato importanti basi per le prospettive del club rosanero. Dopo alcuni giorni di riposo, la compagine guidata da Eugenio Corini, a partire da lunedì 7 agosto, si recherà presso il centro sportivo Veronello Resort di Calmasino (VR) per la preparazione a porte chiuse in vista del match di Coppa Italia in casa del Cagliari.

Nella gara amichevole che verrà giocata oggi pomeriggio, l’allenatore originario di Bagnolo Mella proverà ancora a schierare i suoi con un 4-3-3. L’idea di gioco del tecnico del Palermo sembra ormai proiettata a questo modulo. Nelle precedenti amichevoli, il club rosanero ha battuto per 12-0 la Bassa Anaunia. Successivamente è stata sconfitta di misura senza andare in gol contro la Virtus Verona e infine ha pareggiato rispettivamente 2-2 e 1-1 contro Bologna e Legnago. Oggi, allo stadio Briamasco di Trento, l’ultima prova prima del successivo impegno ufficiale della nuova stagione.