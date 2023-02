Tribunale di Trapani: “Testimonianza di Lilly Ferro inutilizzabile”

La moglie dell'imputato Girolamo Fazio "è indagata di reato connesso, va riascoltata"

1' DI LETTURA

TRAPANI – Il tempo di leggere un’ordinanza e poi il rinvio al 22 marzo prossimo. E’ durata pochi minuti oggi l’udienza del processo scaturito dall’operazione “Mare Monstrum”, quella relativa all’indagine sulla cosiddetta “tangentopoli del mare” che nel maggio 2017 vide finire arrestati tra gli altri l’armatore Ettore Morace, a capo della Liberty Lines, e l’ex sindaco e deputato regionale Girolamo Fazio.

L’udienza

Il dibattimento in corso riguarda solo Fazio, imputato di corruzione, violazione di segreto d’ufficio e traffico di influenze illecito. Nell’udienza odierna il collegio, presidente giudice Agate, accogliendo la richiesta avanzata alla scorsa udienza dal pm Brunella Sardoni, ha dichiarato inutilizzabile la testimonianza resa il 30 novembre scorso dalla moglie dell’imputato, l’avvocato Lilly Ferro. E questo perché nel frattempo, attraverso la notifica di un avviso di conclusione delle indagini, è emersa la circostanza di una indagine che riguarda la coppia Fazio, per reati collegati all’imputazione di corruzione contestata all’ex sindaco nel processo in corso.

“Testimonianza di Lilly Ferro inutilizzabile”

L’avv. Ferro non poteva per i giudici essere sentita quale semplice testimone, ma semmai quale indagata di reato connesso e quindi con le guarentigie previste dalla norma. Da qui il Tribunale ha dichiarato inutilizzabile la sua testimonianza, durante la quale l’avv. Ferro ha difeso il marito, escludendo che giammai il rapporto con gli armatori Morace, Vittorio (ex patron del Trapani Calcio scomparso di recente) ed Ettore, nonché con l’amministratore della società Stefania Mode, Giuseppe Carpinteri, poteva basarsi su relazioni di natura corruttiva.

La prossima udienza

Il Tribunale ha disposto per l’udienza del 22 marzo la ricitazione dell’avv. Lilly Ferro e dell’ultimo teste delle difesa, un ex manager del Trapani Calcio, Giorgio Perinetti. Nel corso della stessa udienza è previsto anche l’inizio dell’interrogatorio dell’imputato: l’ex sindaco Fazio ha già dichiarato che non intende avvalersi della facoltà di non rispondere.