Tribunale Usa blocca Trump sui dazi reciproci: “Eccesso di potere” 

La decisione dei giudici

Un tribunale statunitense ha bloccato i cosiddetti dazi “reciproci” imposti dall’inizio di aprile su tutti i prodotti che entrano negli Stati Uniti. I tre giudici della Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti (ITC) non hanno contestato nella loro decisione il diritto degli Stati Uniti di aumentare i dazi doganali sulle importazioni. Ma hanno stabilito che tali dazi rientrano nelle prerogative del Congresso e che Donald Trump ha quindi ecceduto i suoi poteri.

I giudici hanno ritenuto in particolare che il presidente non possa invocare l’Economic Emergency Act del 1977. Utilizzato per giustificare l’uso di decreti presidenziali per imporre tali dazi. Per “imporre un sovrapprezzo illimitato su prodotti provenienti da praticamente qualsiasi Paese”, secondo la sentenza, che l’Afp ha potuto visionare.

Per i giudici, gli ordini esecutivi emessi dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca “eccedono i poteri conferiti al presidente. Quelli per regolamentare le importazioni attraverso l’uso di dazi doganali”.

Ciò riguarda i dazi imposti a Canada, Messico e Cina. Accusati di non aver contrastato in modo sufficientemente efficace il traffico di fentanyl. Sia il sovrapprezzo di almeno il 10% imposto su tutti i prodotti in entrata negli Stati Uniti il 2 aprile, e fino al 50% a seconda del Paese di origine.