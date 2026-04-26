Trofeo ‘La Rotta dei Florio’, trionfano Corsair e Sagola

Grande entusiasmo da parte degli organizzatori che sono già al lavoro per la nuova edizione

PALERMO – Si è conclusa con l’arrivo delle ultime imbarcazioni nel Golfo di Mondello la quinta edizione del Trofeo ‘La Rotta dei Florio’, regata d’altura promossa dal Club Canottieri Roggero di Lauria. La manifestazione ha visto confrontarsi 16 equipaggi lungo il percorso offshore di 115 miglia che collega Mondello, Trapani e le Isole Egadi.

L’edizione 2026 è stata caratterizzata da condizioni meteo differenti nelle due tappe: sostenute nella tratta di andata da Mondello a Trapani, più leggere invece nella frazione di ritorno Trapani–Favignana–Palermo. Nonostante ciò, le prime imbarcazioni hanno fatto rientro nel Golfo di Mondello già alle ore 2:30 della notte tra sabato e domenica.

I primi a tagliare il traguardo de “La Rotta dei Florio”

A tagliare per prima il traguardo è stata Sagola, il Farr 45 armato da Stefano Tortorici e Peppe Fornito, portacolori del Club Canottieri Roggero di Lauria, che si è aggiudicata il premio della Fondazione Sebastiano Tusa, destinato alla Line Honour.

Per quanto riguarda le classifiche in tempo compensato, nel Gruppo 2 si è imposta Corsair, seguita da South Kensington e Lula. Nel Gruppo 1, invece, primo posto per Sagola, davanti a Querida della Lega Navale Italiana di Trapani e a Corona dello Yacht Club del Mediterraneo.

Nella classifica generale, che tiene conto di entrambe le tappe, nel Gruppo 1 si conferma sul gradino più alto del podio Sagola, seguita da Querida e Corona. Nel Gruppo 2, vittoria per Corsair, davanti a Lula e South Kensington.

In virtù del maggior numero di partecipanti nel Gruppo 2, il Trofeo “La Rotta dei Florio” è stato assegnato a Corsair, imbarcazione Corsa 915 di Renato Irrera, portacolori dello Yacht Club Italiano. Sagola, oltre alla Line Honour, conquista anche il primo posto nel Gruppo 1 e il Trofeo Gabriele Guccione, riconoscimento riservato alla prima imbarcazione classificata overall.

“Una bella regata. Pensiamo già alla prossima”

Un’edizione che conferma il valore sportivo e organizzativo della manifestazione, consolidandone il ruolo nel panorama della vela d’altura: “È stata una bella regata, dove abbiamo avuto momenti di molto vento, momenti di bonaccia, quindi hanno vissuto tutte le condizioni meteo – ha affermato il presidente del Club Canottieri Roggero di Lauria, Andrea Vitale -. È stato lungo il ritorno, perché di notte si sono quasi tutti fermati e quindi è stato molto lungo. È una bella regata che cresce: peccato per le concomitanze con altre regate, ma nonostante ciò abbiamo avuto sicuramente protagonisti di qualità e delle bellissime barche, risultati veramente eccezionali. Siamo molto contenti e iniziamo già a preparare la sesta edizione”.

“La Rotta dei Florio – ha aggiunto Stefano Tortorici – è una competizione agonistica della vela, ma anche un ritrovo di tanti amici e agonisti che hanno solcato i mari per tanti anni. Sono particolarmente felice: abbiamo disputato una regata molto affascinante, anche con diversi imprevisti e cambi di vento. La nostra imbarcazione, Sagola, ha vinto in regata sia overall, quindi in tempo compensato, che in tempo reale. Spero di partecipare di nuovo alla prossima edizione, con tanti ospiti e tante imbarcazioni”.