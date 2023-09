Trofeo “Antonino Mercadante”, vincono Voronina e Baragiola Mordini

Il siciliano Cocola sconfitto in finale

PALERMO – Si spegne in finale il sogno di Sebastiano Cocola. Il tennista siracusano deve arrendersi soltanto a Tobia Baragiola Mordini nell’ultima partita della IX edizione del “Trofeo Antonino Mercadante”, prova ITF J100 conclusasi al Ct Palermo. Baragiola, al suo terzo sigillo ITF di singolare, porta a casa il trofeo grazie al risultato finale di 6-1 6-4.

“Sono molto contento del tennis espresso questa settimana e più in generale di questa stagione – racconta a fine gara il vincitore –, in cui ho vinto 3 tornei. Spero di proseguire su questa scia per la parte finale del 2023. E’ un grande piacere aver partecipato ad un torneo che in passato ha visto impegnati tantissimi attuali giocatori tra i primi 150 del ranking ATP”.

Nella finale del singolare femminile del torneo palermitano, invece, arriva il primo titolo ITF per l’atleta russa Kira Voronina, che sul campo numero 2 ha prevalso per 7-6 6-2 a spese della rumena, quinta testa di serie, Anamaria Oana.