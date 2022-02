Trotto, Salvo Cintura fa tris: porta Zeppelin puntuale al successo

Sul veloce anello dell'ippodromo del Mediterraneo il driver va a segno tre volte

SIRACUSA – Positivo in giornata Salvo Cintura. Sul veloce anello dell’ippodromo del Mediterraneo il driver va a segno tre volte e lo fa soprattutto con Zeppelin Kyu Bar, attesissimo nel centrale, Premio Poeti. È la quarta competizione delle sei in programma nel convegno siracusano che mette in scena, nel pomeriggio di oggi, ancora una volta, il trotto. Ci sta poco Cintura a decidere il sorpasso ad inizio di Condizionata che impegna cavalli anziani sui selettivi 2200 metri. Tutta in avanti l’iniziativa dell’atteso portacolori di Nunzio Visconti, che non ha di certo deluso le aspettative. Ingaggia anche un testa a testa con Zapata Rab che, poco dopo la metà della corsa, cede l’azione a Francesco La Rosa e al suo Belfagor Fi. Fin sul palo, il giovane driver continua a spingere dal sulky il suo numero uno, che deve però accontentarsi della seconda posizione. Infatti risulta imprendibile Zeppelin. Ask Me Now chiude la terna.

Salvo Cintura apre subito il convegno alle 14:15 con la vittoria, in una Maiden riservata a cavalli di 3 anni, della bella e puntuale Zoli ZS, che è capace di stampare al palo l’ottimo Dorian Gray Font. Un testa a testa davvero emozionante che fa scattare il fotofinish. La terza vittoria del driver Cintura arriva nel Premio Ungaretti, con una Categoria G che deve cedere ad Aron D’Esi e alla sua andatura, dettata da un capo all’altro e prolungata da un bellissimo allungo sul finale.

Gli altri successi del pomeriggio si legano a Canadian Wise L che resiste agli attacchi dei due avversari che lo affiancano: Cacerola e Carinissima Op. Poi Dylan Treb bissa il recente successo, confermando il buon momento di forma, nel Premio Foscolo, peraltro su una distanza più impegnativa del 2200 metri. Poi, ancora in tutta evidenza, Batman Grif che chiude il convegno con il proprietario Emerico Ballo in cabina di regia. Si deve davvero impegnare, l’allievo di Massimo Zanca, in un contesto difficile e che vede sul podio anche Arabesque Bi e Amour dell’Olmo.