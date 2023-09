La donna aveva 52 anni. Indaga la squadra mobile.

Il cadavere di una donna, una infermiera di 52 anni, è stato trovato questo pomeriggio in un androne di un palazzo a Roma, sull’addome segni di ferite da arma da taglio. Il corpo era in uno stabile di via Giuseppe Allievo nella zona Trionfale-Primavalle. Sull’episodio indaga la squadra mobile.