Trovato impiccato in carcere: detenuto muore in ospedale

Aveva 29 anni

1' DI LETTURA

E’ morto nel reparto di rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo il giovane di 29 anni che era stato trovato con il lenzuolo attorno al collo nel carcere Pagliarelli a Palermo. Era fine agosto quando era stato ricoverato in condizioni gravissime. Negli ultimi giorni era entrato in coma, le sue condizioni sono precipitate.

“Non può lasciarci indifferente quanto accade nelle carceri del nostro Paese, le statistiche sui suicidi in carcere sono sempre in crescita”, si legge in una nota della camera penale di Termini Imerese che stamattina LiveSicilia ha pubblicato.

“E’ necessario donare sollievo psicologico affinché i detenuti trovino equilibrio durante la vita detentiva, affrontando l’esperienza carceraria con consapevolezza e facilitando il percorso terapeutico-riabilitativo – si legge ancora nella nota dell’Osservatorio sulle carceri dell’organismo forense termitano – garantendo sempre il rispetto del diritto alla salute previsto dalla Costituzione e dal Corte europea per i diritti umani”. I percorsi terapeutici dei detenuti “devono essere garantiti in via esclusiva e con urgenza, in modo specifico quando si tratta di soggetti fragili, affetti da disturbi del comportamento e o da dipendenze”.