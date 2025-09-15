Truffa dello specchietto a Prizzi, denunciato un 33enne di Noto

L'operazione dei carabinieri di Lercara Friddi

LERCARA FRIDDI – I carabinieri di Lercara Friddi hanno denunciato un 33enne originario di Noto, ritenuto responsabile di aver commesso una truffa con il cosiddetto “metodo dello specchietto”. L’indagato, sostando in una strada di Prizzi, dopo aver lanciato un oggetto contro un’autovettura in transito, fingendo così di aver subito il danneggiamento del proprio veicolo, dopo forti insistenze, ha convito la vittima a farsi corrispondere la somma di 100 euro come compenso per il finto danno patito.

Il malcapitato, un 68enne di Lercara Friddi, avrebbe capito il raggiro e, incrociata una pattuglia dei carabinieri ha spiegato ai militari quanto successo, fornendo una descrizione dell’uomo e della sua auto. I militari hanno rintracciato l’uomo sulla Statale 188 nei pressi di Prizzi. Fermato e perquisito sono stati rinvenuti 1.320 euro in contanti, dei quali una parte occultata nella plancia sottostante alla leva del cambio della propria autovettura. L’uomo è stato denunciato.