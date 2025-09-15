 Truffa dello specchietto a Prizzi, denunciato un 33enne di Noto
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Truffa dello specchietto a Prizzi, denunciato un 33enne di Noto

L'operazione dei carabinieri di Lercara Friddi
PROVINCIA DI PALERMO
di
1 min di lettura

LERCARA FRIDDI – I carabinieri di Lercara Friddi hanno denunciato un 33enne originario di Noto, ritenuto responsabile di aver commesso una truffa con il cosiddetto “metodo dello specchietto”. L’indagato, sostando in una strada di Prizzi, dopo aver lanciato un oggetto contro un’autovettura in transito, fingendo così di aver subito il danneggiamento del proprio veicolo, dopo forti insistenze, ha convito la vittima a farsi corrispondere la somma di 100 euro come compenso per il finto danno patito.

Il malcapitato, un 68enne di Lercara Friddi, avrebbe capito il raggiro e, incrociata una pattuglia dei carabinieri ha spiegato ai militari quanto successo, fornendo una descrizione dell’uomo e della sua auto. I militari hanno rintracciato l’uomo sulla Statale 188 nei pressi di Prizzi. Fermato e perquisito sono stati rinvenuti 1.320 euro in contanti, dei quali una parte occultata nella plancia sottostante alla leva del cambio della propria autovettura. L’uomo è stato denunciato.

Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI