Truffa sui risarcimenti per gli incendi: due denunciati a Partinico

L'operazione della guardia di finanza

PALERMO – Due imprenditori agricoli sono stati denunciati per truffa allo Stato. Avevano chiesto e ottenuto contributi per i danni subiti da incendi, la scorsa estate, dalle loro aziende. Come risarcimento avevano ottenuto 27 mila euro. I finanzieri della compagnia di Partinico hanno accertato, però, che dietro alle istanze di risarcimento c’era una truffa.

Le attività, principalmente allevamenti, non sarebbero state danneggiate e, inoltre, le aziende interessate non avevano fatture o ricevute per giustificare le spese sostenute per ripianare i danni denunciati.