Il nuovo attacco del presidente Usa al Pontefice su Truth

WASHINGTON – Il presidente Usa Donald Trump torna ad attaccare il Papa. Dopo l’attacco senza precedenti di due giorni fa in cui ha definito il Pontefice “un debole” e che dovrebbe ringraziarlo per la sua elezione in Vaticano, Trump è tornato alla carica utilizzando sempre il suo social network Truth.

“Qualcuno può per favore dire a Papa Leone che l’Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi, e che per l’Iran possedere una bomba nucleare è assolutamente inaccettabile? Grazie per l’attenzione. L’AMERICA È TORNATA!”.

Trump alla Fox: “La guerra in Iran è quasi finita”

In una intervista rilasciata a Fox, e di cui sono state lanciate alcune anticipazioni, Trump ha sostenuto che la guerra in Iran è “quasi finita. La considero molto vicina alla fine – ha detto il presidente Usa a Fox, secondo quanto riportato su X da Maria Bartiromo, la anchor che lo ha intervistato -. Se me ne andassi ora” dall’Iran, a Teheran “ci vorrebbero 20 anni per ricostruire il Paese. E non abbiamo ancora finito”.

Trump sull’Iran: credo che vogliano raggiungere un accordo

“Vedremo cosa accadrà. Credo che vogliano raggiungere un accordo a tutti i costi”, ha osservato Trump. Il presidente Usa ha quindi ribadito che la guerra era necessaria per disarmare l’Iran delle sue capacità sul nucleare. “Se non l’avessi fatto, Teheran avrebbe l’arma nucleare”.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO