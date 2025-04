Turismo, fa tappa a Palermo la campagna ‘Valorizza l’Italia’

Russo (FdI): "Risultati straordinari in poco tempo”

PALERMO – Fa tappa anche a Palermo la campagna ‘Valorizzare l’Italia’, voluta da Fratelli d’Italia e curata dal responsabile regionale del dipartimento Turismo di Fdi Gianfilippo Geraci, nata per far conoscere ai cittadini i risultati ottenuti dal governo Meloni nel settore turistico.

L’iniziativa promossa dal dipartimento Turismo del partito per “evidenziare le riforme e gli investimenti messi in campo dal ministero del turismo guidato da Daniela Santanché, ma anche per rendere noti gli straordinari risultati raggiunti”, dichiara il senatore e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Raoul Russo.

“Con questa campagna faremo conoscere a tutti i siciliani le iniziative messe in campo per rendere la nostra Isola ancora più competitiva e attrattiva. Abbiamo restituito – ha aggiunto Russo -, in un arco di tempo ristretto, l’attenzione che merita un settore importante e vitale, come il turismo, per l’Italia intera e, in particolare, per la Sicilia”.

“Una delle misure più significative messa in atto è la detassazione degli straordinari e del lavoro notturno, ma anche la legge sulla riforma delle guide, la creazione del fondo Fri-Tur da 1 miliardo e 380 milioni per il sostegno alle imprese turistiche e lo stanziamento da 470 milioni di euro per il comparto montagna, senza dimenticare la prima riunione del G7 dedicata, esclusivamente, al turismo”, ha concluso Russo.