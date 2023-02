Turisti, contributi e sold out, il Massimo centra il pareggio

Il teatro punta sul Pnrr per tagliare le bollette

PALERMO – Un pareggio che solo qualche mese fa sembrava un miraggio e un 2023 che, numeri alla mano, potrebbe andare anche oltre. Nonostante la pandemia e i problemi finanziari dei soci, il Teatro Massimo di Palermo chiude il 2022 evitando il “rosso” e quindi tenendo fede al piano di risanamento ministeriale da cui potrebbe uscire già nel 2024. La Fondazione, presieduta dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla e guidata dal sovrintendente Marco Betta, si appresta ad approvare un consuntivo in cui entrate e uscite sono praticamente alla pari.

E dire che piazza Verdi ha dovuto varare ben due assestamenti di bilancio, uno a maggio e uno a settembre, dovuti alle turbolenze di un Comune che, fra piano di riequilibrio e accordi con lo Stato, è riuscito a evitare il dissesto per il rotto della cuffia. Il contributo di Palazzo delle Aquile è sceso da 2,9 a 2 milioni l’anno ma è comunque arrivato, il che ha consentito alla Fondazione di tirare un sospiro di sollievo a cui aggiungere il boom di turisti e vari sold out che hanno permesso di non intaccare il programma degli spettacoli o i livelli occupazionali.

La “crisi” del Comune

Ad agitare i sonni di piazza Verdi è stata soprattutto l’altalena del contributo comunale che, sulla carta, ammontava a 2,9 milioni all’anno. Peccato che nel febbraio del 2022, con un’attività artistica già programmata, la Fondazione abbia dovuto fare i conti con un taglio di un terzo che ha portato la cifra a “soli” due milioni, calati nel budget 2022/2024. Un contributo che a un certo punto il Comune ha addirittura messo in dubbio, costringendo il teatro a un ulteriore piano di contenimento dei costi, fino al 25 aprile quando da piazza Pretoria sono arrivati appena 570 mila euro a cui se ne sono poi aggiunti altri 400 mila, nel bel mezzo di una crisi energetica che ha fatto aumentare i costi delle utenze di 150 mila euro.

Il 2021 in quattro tranche

Una situazione che si è ristabilizzata a partire dall’autunno quando il sindaco Lagalla prima ha portato il contributo a 1,5 milioni e poi, in sede di bilancio previsionale a fine anno, ha stanziato 2 milioni per ciascun esercizio del triennio 2022/2024. Oltre a una promessa: recuperare il contributo del 2021 (mai arrivato) in quattro tranche già a partire dai prossimi mesi. Buone notizie anche dalla Regione, altro socio, che ha aumentato il suo contributo di 700 mila euro.

Boom di turisti e pubblico

A far quadrare i conti hanno però aiutato anche altri due fattori: un boom dei visitatori, con 130 mila presenze nei dodici mesi, e i sold out di vari spettacoli che hanno portato denaro fresco in cassa. Il budget al suo secondo assestamento, datato settembre scorso, faceva segnare una previsione dalla vendita di biglietti e abbonamenti di 2,5 milioni, con oltre 500 mila euro in più rispetto a quanto immaginato appena quattro mesi prima. Incremento anche alle voci visite guidate, mentre sul fronte uscite si è registrata una spesa minore per utenze grazie a tariffe bloccate.

La sfida del Pnrr

Alle buone notizie si aggiungono anche quelle sul fronte del Pnrr: il Teatro Massimo ha infatti ottenuto il finanziamento di due progetti per quasi un milione. Il primo riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche per rendere il teatro più accessibile: sono previsti una piattaforma elevatrice che collega la biglietteria alla buvette, mappe tattili e audio e video guide per persone non vedenti e non udenti ma anche un’area allattamento e zona fasciatoi per mamme e neonati. Il secondo invece interviene sull’efficienza energetica consentendo l’acquisto di proiettori di scena (finora in parte noleggiati) e interventi sul raffreddamento e il riscaldamento che dovrebbero portare ad abbattere drasticamente la bolletta.