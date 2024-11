Tutto pronto per il 1° Slalom dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP

Fermento a Mineo: appuntamento al 17 novembre

CATANIA – Manca sempre meno alla 1^ edizione dello Slalom Arancia Rossa di Sicilia IGP. L’appuntamento è per domenica 17 novembre, quando si accenderanno i motori per la prima volta alle porte di Mineo, ma sin da questi giorni nella cittadina catanese è evidente un certo fermento.

1° Slalom dell’Arancia Rossa

Mercoledi 13 chiuderanno le iscrizioni e dopo l’approvazione da parte della federazione si potranno conoscere i nomi degli ammessi alle verifiche che si svolgeranno sabato 16, dalle ore14.30 nel palazzo comunale per quel che concerne la parte sportive. E dalle 15 nella piazza antistante per i controlli tecnici delle vetture.

Passione & Sport, che da giorni è al lavoro in loco ha coinvolto tutta l’amministrazione pubblica di Mineo che di par suo ha accolto l’invito a collabborare con grande slancio. Il Sindaco Giuseppe Mistretta con gli Assessori Massimo Savoca e Alessandra Lira e tutta la Giunta si stanno dimostrando molto disponibili affinche questo esordio abbia un bel riscontro così da avere uno brillante future.

“Questa manifestazione – ha dichiarato il primo cittadino di Mineo – vuole essere un connubio fra sport è grandi tradizioni storiche e culturali che la nostra cittadina può vantare. In tal senso pensiamo possa trovare consenso da parte di chi parteciperà a questo esordio, sia piloti e team sia addetti ai lavori.

Tra l’altro in questo periodo iInizia la stagione della commercializzazione della Arancia Rossa IGP, quindi è davvero un momento importante per noi di promozione anche in considerazione che lo sport che è massima espressione salutare come lo sono i nostri frutti. Di qui l’idea di offrire i nostri prodotti ai partecipanti con una bella accoglienza che apra la strada per un futuro di successo”.

Gli fa eco Michele Vecchio, a capo dello Staff Organizzativo il quale ha voluto confermare l’interesse da parte dell’amministrazione per la manifestazione: “Sono lieto – ha detto – che questo progetto sia stato accolto con tanto fervore in questa zona della Sicilia, così particolare dove c’è sicuramente tanto da vedere, da conoscere e in riferimento ai prodotti da gustare. Contiamo di riuscire a fare una bella promozione”.