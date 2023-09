Uccide la madre e la nasconde per 10 giorni nell’armadio, arrestato a Roma

Avrebbe confessato perché in casa c'era troppo cattivo odore

Un uomo di 59 anni, nella mattina di mercoledì 20 settembre, ha ucciso la madre 88enne a Roma, nel quartiere Primavalle e l’ha nascosta dentro l’armadio.

Il 59enne, Massimo Barbero, dopo aver ucciso la madre l’ha messa in un sacco che ha poi sigillato e ha nascosto in un armadio. Ma dopo qualche giorno ha confessato l’omicidio perché in casa c’era troppo cattivo odore.

Il 59enne è stato fermato e adesso si trova nel carcere.

La salma della donna di 88 anni è stato trovata dai carabinieri solo nella notte tra il 29 e il 30 settembre.