Uccisa a Bologna: Cartabia chiede accertamenti, oggi l’autopsia

Padovani, calciatore che giocava in Sicilia, comparirà nelle prossime ore davanti al gip

1' DI LETTURA

Comparirà oggi davanti al gip Giovanni Padovani, il 27enne che a Bologna ha ucciso l’ex compagna di 56 anni. Il giovane è un calciatore che ultimamente giocava in Sicilia. Il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, chiede accertamenti in merito ai provvedimenti non presi dopo la denuncia per stalking fatta dalla vittima contro il suo assassino quasi un mese fa. Nel pomeriggio di oggi è prevista anche l’autopsia sul corpo della donna, Alessandra Matteuzzi.