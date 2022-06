Ucciso con due coltellate alla gola ex sindaco del Lodigiano

Pierangelo Repanati era un giornalista ed ex primo cittadino di Corte Palasio

LODI – Trovato morto nel giardino di casa con due ferite da arma da taglio alla gola. E’ successo a Corte Palasio, in provincia di Lodi, la vittima è l’ex sindaco della cittadina del Lodigiano, Pierangelo Repanati, 57enne giornalista. I vicini di casa hanno raccontato di avere sentito grida di aiuto provenienti dal suo giardino. Un testimone è arrivato sul posto e ha trovato il corpo di Repanati davanti la porta di ingresso di casa.

Le prime ipotesi degli inquirenti non escludono che Repanati possa essere stato aggredito dopo aver scoperto dei ladri in casa. Al momento dell’aggressione l’ex sindaco era in giardino per innaffiare il prato di casa. Indagano i carabinieri.