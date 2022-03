Ucraina, dubbi sull’ipotesi di avvelenamento di Abramovich

Il malore dell'oligarca russo e i dubbi della Bbc

ROMA – Roman Abramovich non sarebbe stato avvelenato. Si rincorrono le voci sul miliardario russo chiamato al tavolo delle trattative. Secondo il Financial Times avrebbe perso la vista per alcune ore dopo il sospetto avvelenamento. Ma la Bbc, citando fonti americane ed ucraine, solleva dei dubbi.

Intanto, le forze armate ucraine annunciano di aver costretto le truppe russe ad arretrare di 40-60 chilometri dalla città di Kryvyi Rih. Kiev spiega che l’esercito continua a difendere Mariupol anche se le forze russe hanno consolidato il controllo intorno alla città.