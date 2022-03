Ucraina, è morto Artem Datsishin il primo ballerino dell’Opera Nazionale

Dal 26 febbraio era ricoverato dopo a causa di gravi ferite causate dai bombardamenti

La guerra in Ucraina continua inesorabile. Durante gli attacchi a Kiev a farne le spese è stato anche il primo ballerino dell’Opera Nazionale dell’Ucraina, Artem Datsishin.

Il ballerino era ricoverato in ospedale dopo essere stato ferito nei giorni scorsi da bombardamenti russi. “È stato ucciso il nostro collega, grande artista, solista di lunga data e uomo meraviglioso”, ha annunciato su Facebook il direttore dell’Opera Nazionale ucraina, Anatoly Solovyanenko.

Datsishin è stato ferito gravemente il 26 febbraio, colpito dai russi all’inizio delle operazioni militari nella capitale ucraina e si è spento ieri in ospedale. L’artista era molto noto in tutta l’Ucraina, ma anche al panorama nazionale. Datsishin ha fatto tournée in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone, interpretando i ruoli principali in balletti come Il lago dei cigni, Lo schiaccianoci, La bella addormentata nel bosco, Giselle, e Romeo e Giulietta.