Guerra, i russi lanciano missile ipersonico DIRETTA

Ventiquattresimo giorno sotto le bombe.

KIEV – Ucraina: un altro giorno di guerra. Il ventiquattresimo. La Russia ha riferito di aver usato missili ipersonici per distruggere un deposito di armi e munizioni a Ivano-Frankivsk, nell’ovest dell’Ucraina. Lo riporta l’agenzia di stampa Interfax. I missili ipersonici, per la loro velocità, possono non essere rilevati dai sistemi di difesa antiaerea. Il ministero ha anche affermato di aver distrutto radio militari ucraine e centri di ricognizione vicino alla città portuale di Odessa utilizzando un sistema missilistico costiero.

9:30 Si contano le vittime. Le autorità ucraine hanno confermato che ad oggi sono 112 i bambini uccisi dall’inizio della guerra con la Russia. Tre in più rispetto a ieri quando il bilancio era calcolato a 109, riferisce Sky News. I bambini feriti sono invece 140.

9:20 È giusto inviare armi agli ucraini per difendersi dall’invasione russa. Il partigiano e presidente onorario dell’Anpi Carlo Smuraglia non ha dubbi: “Un popolo che resiste contro l’invasore va aiutato, anche con le armi”, dichiara a ‘La Repubblica’. “Gli ucraini stanno cercando di difendere la loro democrazia”, giustifica così la sua posizione l’ex politico. Putin “è uno che vuole espandersi in maniera autoritaria”. E con l’invio di armamenti a Kiev, “si dà una mano a chi è più debole e si batte per una causa giusta”, spiega l’ex partigiano. Dopotutto, anche quella degli ucraini “è resistenza”, come fu quella degli italiani nel secondo conflitto mondiale, afferma Smuraglia. “Un popolo che si oppone a chi vuole dominarlo con poteri autoritari va aiutato a resistere”, rimarca. “Questo aiuto deve avere un limite preciso – aggiunge – non deve comportare l’entrata in guerra dell’Italia”. Questo, secondo Smuraglia, è “un confine invalicabile”.