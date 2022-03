Ucraina, i media di Kiev: uccisi 9mila soldati russi e distrutti 217 tank

Sei adulti e due bambini uccisi in un edificio residenziale a seguito di un attacco russo alla città di Izyum

ROMA – L’Ucraina rivendica di aver ucciso 9.000 soldati russi, di aver distrutto 217 tank, 90 pezzi di artiglieria, 900 blindati e 42 lanciarazzi. Gli aerei abbattuti in una settimana di guerra (segui qui la diretta) sono in totale 30. Lo scrive il quotidiano Kyiv Independent. Sei adulti e due bambini sono stati uccisi in un edificio residenziale a seguito di un attacco russo alla città di Izyum, nel distretto di Kharkiv. Lo riporta il sito ucraino Kyiv Independent.

La Germania pronta a inviare altri 2.700 missili antiaerei all’Ucraina che chiede corridoi umanitari per i bambini. Finora ci sarebbero almeno 2.000 vittime civili, secondo Kiev. Almeno 277 quelle accertate dall’Onu, che parla di un milione di profughi. Intanto, dietrofront del Comitato paralimpico internazionale, gli atleti di Russia e Bielorussia non potranno partecipare alle Paralimpiadi.