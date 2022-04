Ucraina, i russi preparano l’assalto a Donetsk: Zelensky chiede più armi

Il presidente ucraino Zelensky teme l'uso di armi chimiche da parte di Mosca

KIEV – I russi proveranno probabilmente a prendere il controllo della città di Mariupol, catturare Popasna e lanciare un’offensiva verso Kurakhove per raggiungere i confini amministrativi della regione di Donetsk. Questa la valutazione dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, che parla anche di segnali di rafforzamento della difesa aerea nelle aree di Melitopol e Ilovaisk.

Kiev spiega di aver ieri respinto 6 attacchi nemici, distrutto 4 carri armati, 5 unità corazzate, 26 unità di veicoli e 8 sistemi di artiglieria. Ma i russi non avrebbero abbandonato i piani per catturare le regioni di Donetsk e Lugansk. E nelle acque del Mar Nero e del Mare d’Azov continuano le azioni dei gruppi navali di Mosca.

Intanto, continua il pressing del presidente ucraino Volodymyr Zelenky sulla comunità internazionale: a Kiev serve più supporto militare, la perdita di vite umane è anche responsabilità di chi conserva nei propri

arsenali le armi di cui l’Ucraina ha bisogno, argomenta il leader ucraino. Il quale aggiunge che i russi hanno lasciato mine ovunque. E poi preoccupa un possibile attacco con armi chimiche. L’uso delle quali, intanto, il Pentagono non è in grado di confermare nell’offensiva su Mariupol, mentre secondo Kiev i russi avrebbero usato un drone che ne conteneva. Washington incalza anche l’India: “Tutti i Paesi devono fare pressione su Putin per fermare la guerra”.