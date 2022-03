Ucraina, il negoziato con la Russia è difficile ma va avanti

Secondo Mosca l'esercito russo starebbe per prendere il "controllo totale" delle grandi città ucraine

ROMA – Ai colloqui in corso tra le delegazioni russa e ucraina le parti restano ferme sulle “loro specifiche posizioni. La comunicazione continua ad essere difficile. La ragione del disaccordo è che ci sono sistemi politici troppo diversi”, dice il consigliere di Zelensky, Mikhail Podolyak su Telegram. La trattativa, comunque, aggiunge su Twitter, “va avanti”. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DELLA GUERRA

Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba chiede all’Ue “più armi possibili” e “più sanzioni contro Putin”. In corso a Roma anche il vertice tra il consigliere Usa Sullivan e il capo della diplomazia Yang. Mentre il Papa vede il primo ministro della Repubblica Slovacca Heger.

Intanto l’esercito russo starebbe per prendere il “controllo totale” delle grandi città ucraine, dice il Cremlino che annuncia come “l’operazione speciale in Ucraina” stia proseguendo “secondo i piani” e che “sarà completata”. La Russia, precisa il portavoce Paskov, non ha chiesto “alcuna assistenza militare alla Cina” perché “ha il potenziale” di continuare da sola. E non viene indicata una data per la fine del conflitto. Colpiti a Kiev lo stabilimento degli aerei Antonov e un condominio di 9 piani: 2 morti e 3 feriti. La centrale di Chernobyl è tagliata “fuori dalla rete elettrica”. Sale a 2.500 il bilancio delle vittime a Mariupol secondo il consigliere di Zelensky, Oleksiy Arestovych.

