Ucraina, la first lady scrive al Papa: grazie per le cure ai bambini

I dati giornalieri sui profughi in Italia

La First Lady ucraina, Olena Zelenska, ha scritto una lettera a Papa Francesco per ringraziarlo dell’accoglienza dei bambini feriti dalla guerra all’ospedale Bambino Gesù. Lo riferisce l’ambasciatore dell’Ucraina presso la Santa Sede Andrii Yurash.

La moglie del premier Volodimir Zelensky ha inviato una lettera di ringraziamento anche alla presidente del Bambino Gesù Mariella Enoc.

Sono complessivamente 79.047 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina giunte finora in Italia, 75.816 delle quali alla frontiera e 3.231 controllate dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia. Lo comunica il Viminale, secondo cui rispetto a ieri l’incremento è di 1.026 ingressi.

Nel dettaglio sono 40.780 donne, 7.800 uomini e 30.467 minori. Le città di destinazione dichiarate all’ingresso in Italia continuano a essere Milano, Roma, Napoli e Bologna.