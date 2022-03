Parla il segretario generale Jens Stoltenberg

KIEV – “Chiediamo alla Cina di condannare l’invasione” dell’Ucraina da parte della Russia e di “non dare supporto politico e militare” a Mosca. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al suo arrivo al quartier generale dell’Alleanza dove oggi si terrà il vertice straordinario dei leader dei 30 Paesi membri.

8.37 – La ripartenza parziale del mercato azionario russo nelle prime battute della seduta avviene in due direzioni: l’indice principale Moex, partito leggermente in rialzo, dopo pochi minuti sale di circa il 10% il un clima molto volatile, dopo che nell’ultima giornata di contrattazioni dello scorso 24 febbraio era crollato del 33%. L’indice Rts denominato in dollari, che include 50 delle azioni piu’ liquide molte delle quali scambiate anche sul Moex, scende invece di circa il 4%, anch’esso tra forti fluttuazioni.

8.23 – Le truppe russe hanno ucciso 128 bambini in Ucraina nel corso del conflitto. Lo rende noto, secondo quanto riferisce Ukrinform, l’ufficio del procuratore generale ucraino, sottolineando che la maggior parte di loro, 64, sono morti nella regione di Kiev. Gli attacchi aerei e i bombardamenti da parte delle forze armate russe hanno danneggiato 566 istituti educativi, 73 sono stati completamente distrutte.

8.19 – Una grande nave russa e’ stata distrutta nel porto occupato dai russi di Berdyansk, nel sud-est dell’Ucraina. Lo fa sapere la Marina militare Ucraina, secondo quanto riportano i media ucraini. In un video che circola sui media ucraini si vede la nave che esplode e la spessa nube di fumo e fiamme. Berdyansk, sul mare di Azov a circa 70 a sudovest di Mariupol, e’ stata occupata dalle truppe russe il 27 febbraio.