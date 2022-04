Edy Ongaro combatteva con le milizie separatiste del Donbass

KIEV (UCRAINA) – L’Italia entra tragicamente nel bilancio delle vittime della guerra in Ucraina con il nome di Edy Ongaro, un 46enne veneziano, rimasto ucciso ieri da una bomba a mano mentre combatteva con le milizie separatiste del Donbass.

Il fatto è stato riferito dal Collettivo Stella Rossa Nordest, con un post sul proprio profilo Facebook; poi è stato confermato da Massimo Pin, amico fraterno di Edy, al quale è toccato il compito di avvisare la famiglia.

LA DIRETTA

9.57 – Gli ucraini attaccano i depositi di petrolio russo: tutto in fiamme VIDEO

9.55 – A Melitopol, nel sud dell’Ucraina, i russi non consentono ai civili di lasciare la citta’. Lo denuncia il sindaco Ivan Fedorov, secondo quanto riporta Ukrinform. “Secondo le mie stime, in citta’ rimangono circa 70-75mila persone. Gli occupanti stanno facendo di tutto per tenere le persone in citta’. La strada da Zaporozhye a Melitopol in tempo normale e’ di 1 ora, secondo me in tempo di guerra sono 4 ore, ma ora ci vogliono 2 giorni. Gli occupanti stanno deliberatamente trattenendo tutti per non liberare le persone e occupare la citta’”, ha detto. “Tutti vengono mandati solo in Crimea. Dicono che puoi arrivarci senza problemi, ma la nostra gente non vuole andare in Crimea”, ha aggiunto il sindaco. Oggi gli autobus di evacuazione e un convoglio di auto private devono essere inviati da Melitopol a Zaporizhia: secondo le stime del sindaco, oggi cercheranno di evacuare dai 1.500 ai 2.000 cittadini.