Ucraina, nuovi attacchi a Kiev e la minaccia di Putin

Lo zar avverte che la Russia colpirà obiettivi fin ora risparmiati dalla guerra se l'Occidente fornisse armi a lungo raggio

1' DI LETTURA

ROMA – Le forze armate russe hanno distrutto blindati forniti dai Paesi dell’Europa orientale all’Ucraina nel corso di raid aerei che hanno colpito oggi la periferia di Kiev. Lo ha reso noto Mosca.

Se l’Occidente fornirà missili a lungo raggio a Kiev, la Russia ne prenderà atto e colpirà strutture finora risparmiate dalla guerra, ha detto il presidente russo Vladimir Putin.

Si combatte ancora a Severodonetsk, in Ucraina orientale, dove la situazione “rimane estremamente difficile” per le forze di Kiev di fronte ad un massiccio schieramento di truppe russe, ha detto il presidente Zelensky in un video diffuso nella notte.

La Spagna fornirà all’Ucraina missili antiaerei Shorad Aspide e carri armati Leopard A4: lo scrive oggi il quotidiano spagnolo El Pais, che cita fonti governative.