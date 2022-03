Ucraina, Putin: “Progressi nei colloqui quotidiani con Kiev”

Il presidente Russo apre a passi avanti nel rapporto diplomatico con Zelensky

ROMA – “Ci sono progressi nei colloqui russo-ucraini che si svolgono praticamente ogni giorno”, dice il presidente russo Putin incontrando il bielorusso Lukashenko, secondo quanto riferisce la Tass. Secondo lo zar, l’economia russa è sotto “pesante attacco”, ma il Cremlino ritiene che non ci siano le condizioni per un default russo. Quanto alle trattative, “nessuno esclude” un incontro tra Putin e Zelensky, i quali “si dovrebbero incontrare per ottenere qualche risultato”. Le borse si infiammano con la speranza di pace e l’indice avanza.