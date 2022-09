L'ex vice ministro Mario Giro è intervenuto ieri a Catania.

CATANIA. Vicino alla Comunità di Sant’Egidio e presidente di Demos (Democrazia Solidale), l’ex vice ministro agli Affari esteri Mario Giro è stato ieri a Catania e nella sua veste anche di esperto alla cooperazione è stato inevitabile parlare di quanto sta avvenendo in Ucraina, a partire dalla mobilitazione parziale lanciata da Vladimir Putin. E, come sempre, non è stato affatto banale.