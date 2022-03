Ucraina, i russi sequestrano un convoglio umanitario – Diretta

Il Papa telefona a Zelensky che lo invita a Kiev, l'ambasciatore della Santa Sede: faremo il possibile

KIEV – Centomila persone sono intrappolate nella città in rovina di Mariupol sotto “costanti” bombardamenti russi. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, chiedendo il rilascio di un convoglio umanitario di 11 autobus vuoti “sequestrati” dai russi a 15 km dalla città, impedendo l’evacuazione dei civili. Hrw descrive Mariupol come “un gelido paesaggio infernale, ricoperto di cadaveri e di edifici distrutti”. Zelensky rinnova il suo appello affinché la Russia consenta corridoi umanitari sicuri, segnalando che a Mariupol i civili stanno affrontando “condizioni disumane”. Nelle ultime ore, ha aggiunto, più di 7.000 persone sono fuggite dalla città dove – secondo fonti Usa – ci sono già scontri militari fra gli ucraini che la difendono e truppe russe e della repubblica separatista del Donbass.

LA DIRETTA

9.59 – “Quello che sta succedendo nel mondo non riguarda solo e non tanto l’Ucraina, ma gli sforzi per creare un nuovo ordine mondiale”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un discorso all’Istituto statale di relazioni internazionali di Mosca, come riporta la Tass. L’obiettivo è “quello di contenere la Russia, così come qualsiasi altro Paese che agisce in modo indipendente sulla scena globale. Nell’ambito della direzione assunta dalla Nato nei confronti della Russia, l’Ucraina è stata scelta come strumento per sopprimere l’indipendenza della Russia”, ha detto Lavrov.

9.47 – La Russia “e’ un membro importante del G20 e nessuno ha il diritto di espellere altri Paesi: il G20 e’ il forum piu’ importante per la cooperazione economica internazionale che riunisce le principali economie mondiali”. E’ il commento del portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, in merito alle ipotesi di una discussione tra Usa e alleati sulla permanenza di Mosca nel club delle principali economie sviluppate ed emergenti dopo l’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe russe. La Cina ha quindi espresso sostegno alla partecipazione del presidente Vladimir Putin al prossimo summit in Indonesia.

9.38 – “Fondamentale che l’Ue sia compatta nel mantenere spazi di dialogo con Pechino affinche'”, “dobbiamo ribadire l’aspettativa che Pechino si astenga da un supporto a Mosca e sostenga lo sforzo di pace”. Lo ha detto il premier Mario Draghi nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo.

9.24 – Gli Usa accusano Mosca: “Pensano alle armi chimiche”

8.50 – Intanto il presidente americano Joe Biden imporrà nuove sanzioni a 300 membri della Duma. Lo anticipano i media Usa alla vigilia del viaggio di Biden a Bruxelles, dove parteciperà al vertice della Nato

all’incontro con i leader del G7 e al Consiglio europeo. In vista di questi appuntamenti, nei quali dovrebbero essere approvate nuove misure contro Mosca, il premier Draghi ha sentito ieri sera il presidente francese Macron.

9.00 – Dopo che Papa Francesco ha telefonato ieri a Zelensky, che lo ha invitato a Kiev. il leader ucraino ha detto che “il ruolo di mediazione della Santa Sede nel porre fine alla sofferenza umana sarebbe accolto con favore”. L’ambasciatore di Kiev presso la Santa Sede assicura che “faremo il possibile per organizzare la visita di Papa Francesco a Kiev” ma segnala che “non tutto dipende da noi”. In quanto ai negoziati con la Russia, Zelensky dice che “sono difficili ma continuiamo” e ringrazia “tutti gli intermediari internazionali che lavorano con noi”.