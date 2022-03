Ucraina, saccheggiato il centro commerciale a Mariupol VIDEO￼

Aperti dei corridoi umanitari per permettere il trasferimento dei civili

L’attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, il bagno di sangue a Kharkiv con oltre 2.000 morti tra i quali 100 bambini, l’avanzata a sud verso Odessa, in un’area nevralgica delle operazioni sulla linea del Donbass e della Crimea. L’offensiva russa in Ucraina non conosce soste. Le città bombardate e assediate sono allo stremo. Kiev è accerchiata, anche se il lunghissimo convoglio delle forze di Mosca si è fermato a 25 chilometri dalla capitale.

CLICCA QUI PER LEGGERE IN TEMPO REALE LE NOTIZIE SUL CONFLITTO RUSSIA UCRAINA

Intanto resta aperto lo spiraglio per un negoziato. Il terzo incontro tra le due delegazioni dovrebbe svolgersi nel fine settimana. Nel precedente incontro si era raggiunta un’intesa di massima sull’apertura di corridoi umanitari e dalle 9 locali il ministero della Difesa russo ha annunciato una tregua parziale per consentire la fuga agli abitanti di Mariupol e Volnovakha.

Proprio a Mariupol è presente è presente un grande centro commerciale che è finito ‘sotto attacco’ dei saccheggiatori che hanno portato via tutto quello che era possibile prendere e sono scappati.