Ucraina, suonano le sirene anti-aeree a Kiev

Dopo i bombardamenti su Vinnytsia, otto persone sono rimaste uccise in una serie di attacchi nella regione di Donetsk

1' DI LETTURA

Le sirene anti-aeree hanno suonato questa mattina nella capitale ucraina Kiev, mentre Mosca intensifica i suoi recenti attacchi a lungo raggio contro le città del Paese che finora hanno ucciso almeno 34 persone. Lo riporta il Guardian.

Dopo i bombardamenti su Vinnytsia che hanno provocato almeno 23 morti giovedì, otto persone sono rimaste uccise in una serie di attacchi nella regione di Donetsk e ieri sera altre tre persone sono morte in un attacco a Dnipro.

La Russia utilizza la più grande centrale nucleare d’Europa – quella di Zaporizhzhia, nell’Ucraina sudorientale – come base per lo stoccaggio di armi, tra cui “sistemi missilistici”, e per bombardare le aree circostanti del Paese: lo ha detto ieri sera in un’intervista televisiva il responsabile dell’agenzia nucleare ucraina Energoatom, Pedro Kotin.