Ucraina, Ue e Usa lanciano il fondo miliardario per l’assistenza

Ecco quanto varrà e a cosa servirà

ROMA – Europa e Stati Uniti forniranno oltre 1,5 miliardi di euro in assistenza umanitaria all’Ucraina. Lo dicono la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen e il presidente Usa, Joe Biden, in una dichiarazione congiunta a margine del vertice Ue.

Oltre 1 miliardo di dollari in assistenza umanitaria da parte degli Usa e 550 milioni di euro dall’Ue. Biden visiterà oggi le truppe Usa stanziate a Rzeszow, in Polonia a circa 100 km dal confine con l’Ucraina. Nasce il Fondo europeo per la ricostruzione dell’Ucraina dopo la guerra.