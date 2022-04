Ucraina, Zelensky fa i conti: ecco quanto è costata la guerra

La distruzione delle città e di edifici civili e strutture sanitarie fa raggiungere una cifra impressionante

KIEV – Secondo il presidente Zelensky, l’invasione russa dell’Ucraina è costata finora 600 miliardi di dollari al suo Paese, e a causa della guerra “sono stati distrutti o danneggiati oltre 32 milioni di metri quadrati di aree vivibili, oltre 1.500 strutture educative e oltre 350 strutture mediche”. Kiev chiede agli Usa altre armi, in particolare droni d’attacco e munizioni.

La richiesta attende ora l’ok di Biden, che ha annunciato un discorso per questo pomeriggio e ha chiesto al Congresso fondi per l’Ucraina per 5 mesi.

Intanto, Kherson, città del sud dell’Ucraina che la Russia dice aver conquistato, passerà all’uso del rublo, la moneta russa, dal primo maggio. L’amministrazione regionale ha spiegato che il passaggio si farà in 4 mesi, durante i quali saranno in circolazione sia il rublo che la grivnia ucraina. Le autorità ucraine di Mariupol intanto, denunciano che l’autoproclamato “sindaco” filorusso della città ha detto che entrerà a far parte della regione russa di Rostov.

Gli Usa denunciano aver ricevuto “informazioni credibili” su “esecuzioni di persone alle quali erano state legate le mani, torture e violenze sessuali contro donne e ragazze” a Donetsk. Mosca invece parla della scoperta di un “centro di tortura ucraino” a Mariupol.