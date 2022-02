Udc, Pecorella candidato al Consiglio comunale

Ecco chi è.

PALERMO – La lista dei candidati al Consiglio comunale di Palermo che l’Udc presenterà alle prossime amministrative del 2022 si arricchisce di un nuovo profilo di rilievo. In linea con il trend di crescita in termini di consensi che sta caratterizzando il nuovo corso del partito, il movimento centrista sta registrando quotidianamente nuove e qualificate adesioni sul territorio.

Imprenditori, liberi professionisti, studenti, impiegati, attivisti, esponenti della società civile a vario titolo, sono sempre più numerosi i soggetti a Palermo ed in Sicilia che si identificano nei principi moderati, democratici e liberali alla base del programma politico dell’Udc. Marco Pecorella, attuale Responsabile commerciale di “Io Compro Siciliano”, azienda leader nel settore di nutrizione, benessere ed enogastronomia, sarà candidato al Consiglio comunale di Palermo con l’Udc nella prossima tornata elettorale. Nato a Palermo il 14 marzo 1976, Pecorella costituisce un profilo di comprovato valore nel suo settore di competenza, unanimemente stimato sul piano umano ancor prima che professionale.

Il coordinatore cittadino dell’Udc a Palermo, Andrea Aiello, esprime la sua soddisfazione per l’ennesimo tassello prezioso che si incastona nel mosaico del partito centrista in Sicilia. “Marco Pecorella è un uomo ed un professionista di grande livello che sono certo riuscirà a promulgare al meglio valori e linee guida alla base del nostro progetto politico. Per ridare ossigeno e lustro ad una città mortificata da anni di incuria e gestione dissennata del governo di centrosinistra, serve affidarsi a statura morale e competenza di soggetti qualificati e credibili. Il suo profilo incarna, per quanto mi riguarda, il prototipo di candidato ideale per la concezione politica del nostro partito: una persona innamorata della propria terra, in grado di respirarne umori e coglierne le criticità nel quotidiano, contribuendo, al contempo, a metterne in risalto e valorizzarne le infinite risorse virtuose su scala mondiale. Referenze, competenze, lungimiranza e rettitudine: sono questi i requisiti che caratterizzeranno tutti gli esponenti dell’Udc Sicilia pronta a recitare un ruolo di primo piano, a Palermo e non solo, in seno alla coalizione di centrodestra in chiave presente e futura”.

Un plauso giunge anche dal vice segretario regionale dell’Udc Sicilia, Elio Ficarra.

“Stiamo lavorando con grande passione ed impegno per consolidare principi e valori cardine dell’Udc sul territorio, il consenso entusiasta manifestato da numerosi siciliani quotidianamente ci responsabilizza e ci conforta. I criteri selettivi e squisitamente meritocratici che stanno ispirando la composizione della nostra lista di candidati al Consiglio comunale di Palermo nelle prossime amministrative – continua il consigliere attualmente in carica a Sala delle Lapidi in quota Udc – sono un assoluto attestato di credibilità. Marco Pecorella rappresenta un profilo di eccellenza assoluta nel suo ambito, concilia competenza, integrità morale e straordinarie capacità relazionali. Ha contribuito con la sua professionalità alla vertiginosa parabola ascendente di una realtà che rappresenta un motivo di orgoglio per la nostra isola. Io Compro Siciliano è oggi divenuto un brand internazionale che esporta l’immagine più bella della Sicilia nel mondo. Una realtà che è di fatto il più importante marketplace del Made in Sicily”.